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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вильярреал
Альмерия - Вильярреал: обзор матча 04 апреля 2009
Альмерия
04.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
7'
А. Негредо
20'
П. Пьятти
35'
Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Вильярреал
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
А. Негредо
Замена
Х. Ортис
️️️️
Корона
Замена
Чико
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Замена
П. Сиган
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
Гонсало
Вторая желтая
Р. Пирес
Замена
️️️️
Х. Льоренте
Желтая карточка
Р. Пирес
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Э. Пельерано
ГОЛ! 3:0!
Мане
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
Ф. Фуэнтес
ГОЛ! 2:0!
П. Пьятти
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
0
Ириней
ЦП
15
Корона
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Альмерия
15
Чико
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Нихат
ЦФ
4-3-2-1
1
Эстебан
2
Мане
18
Акасиете
4
Пельерано
21
Ортис
7
Крусат
0
Ириней
24
Хуанито
10
Пьятти
15
Корона
21
Негредо
4-4-2
13
Лопес
18
Вента
15
Фуэнтес
2
Гонсало
6
Капдевила
14
Фернандес
8
Касорла
9
Эгурен
8
Пирес
12
Льоренте
25
Росси
21
Негредо
0
Ньето
0
Ньето
21
Негредо
21
Ортис
15
Чико
15
Чико
21
Ортис
15
Корона
10
Ортис
10
Ортис
15
Корона
9
Эгурен
12
Сиган
12
Сиган
9
Эгурен
Остались в запасе
Альмерия
Вильярреал
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
1
Себастьян Виера
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Альмерия - Вильярреал
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Медитерранео
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