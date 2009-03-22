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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Альмерия
Реал - Альмерия: обзор матча 22 марта 2009
Реал
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 0
Завершен
Альмерия
23'
Марсело
53'
К. Хунтелаар
67'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Альмерия
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
Ириней
Замена
М. Торрес
️️️️
Г. Хайнце
Желтая карточка
Ф. Гаго
Замена
К. Метцельдер
️️️️
Пепе
Желтая карточка
Г. Хайнце
Желтая карточка
Ириней
Замена
Корона
️️️️
К. Уче
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Бруно
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Пепе
Желтая карточка
Рауль
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:0!
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Уэсли Снейдер
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
(К)
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Хуан Мануэль Ортис
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Хуанито
ПП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
3-2-3-2
12
Касильяс
3
Пепе
0
Каннаваро
93
Рамос
12
Марсело
5
Хайнце
10
Снейдер
19
Диарра
10
Роббен
7
Рауль
21
Хунтелаар
4-4-1-1
25
Алвес
2
Бруно
4
Пельерано
18
Акасиете
2
Мане
24
Хуанито
21
Ортис
0
Ириней
7
Крусат
10
Пьятти
5
Уче
5
Хайнце
23
Торрес
23
Торрес
5
Хайнце
3
Пепе
21
Метцельдер
21
Метцельдер
3
Пепе
19
Диарра
5
Гаго
5
Гаго
19
Диарра
0
Ириней
0
Ньето
0
Ньето
0
Ириней
5
Уче
15
Корона
15
Корона
5
Уче
21
Ортис
10
Ортис
10
Ортис
21
Ортис
Остались в запасе
Реал
Альмерия
25
Ежи Дудек
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
1
Эстебан
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Главный тренер
Гонсало Арконада
Статистика матча Реал - Альмерия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:55 (прямая)
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