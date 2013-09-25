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Расписание матчей
Украина. Кубок
Ворскла - Волынь
Ворскла - Волынь: обзор матча 25 сентября 2013
Ворскла
25.09.2013, среда, 19:30
Украина. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Волынь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ворскла - Волынь
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0
0
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0
0
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Ворскла
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