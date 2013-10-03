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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тромсе - Шериф
Тромсе - Шериф: обзор матча 03 октября 2013
Тромсе
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шериф
65'
З. Ондрашек
87'
Рикардиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Шериф
Замена
Р. Йохансен
️️️️
З. Ондрашек
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Рикардиньо
Пас отдал
В. Балима
Желтая карточка
З. Ондрашек
84'
Замена
Д. Притчард
️️️️
Х. Хельмке
77'
75'
Замена
В. Селестино
️️️️
Каду
73'
Красная карточка
М.
Замена
С. Нюстрём
️️️️
М. Андерсен
67'
ГОЛ! 1:0!
З. Ондрашек
65'
63'
Замена
Фернандо
️️️️
И. Иса
61'
Желтая карточка
Рикардиньо
Желтая карточка
Я. Фойе
47'
29'
Желтая карточка
К. Мояль
Желтая карточка
Х. Хельмке
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Маркус Салман
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЛЗ
6
Аднан Чаушевич
ЦЗ
3
Ярослав Фойе
ЦЗ
14
Ханс Норбюэ
ПЗ
10
Томас Драге
ЛП
38
Магнус Андерсен
ЦП
8
Томас Бендиксен
ЦП
28
Хендрик Хельмке
ЦП
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Шериф
77
Вьекослав Томич
ВР
28
Джибриль Пайе
ЛЗ
6
Мелли
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
15
Марсель Метоуа
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
21
Коби Мояль
ОП
20
Каду
ЦП
11
Рикардиньо
АП
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Тромсе
27
Бенни Лекстрём
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
7
Мика Коппинен
ЦЗ
18
Джош Притчард
ЦЗ
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
17
Реми Йохансен
ПП
9
Стеффен Нюстрём
ЦФ
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
23
Александр Большаков
ЦЗ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
8
Валентин Фурдуй
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
88
Марко Станоевич
ЦП
19
Фернандо
ЦП
4-4-2
1
Салман
24
Кристиансен
6
Чаушевич
3
Фойе
14
Норбюэ
10
Драге
8
Бендиксен
28
Хельмке
38
Андерсен
13
Ондрашек
5
Мольдскред
3-3-1-2-1
77
Томич
6
Мелли
19
Самарджич
15
Метоуа
14
Балима
21
Мояль
28
Пайе
20
Каду
11
Рикардиньо
90
Энрике
9
Иса
28
Хельмке
18
Притчард
18
Притчард
28
Хельмке
13
Ондрашек
17
Йохансен
17
Йохансен
13
Ондрашек
38
Андерсен
9
Нюстрём
9
Нюстрём
38
Андерсен
20
Каду
33
Селестино
33
Селестино
20
Каду
9
Иса
19
Фернандо
19
Фернандо
9
Иса
Остались в запасе
Тромсе
Шериф
7
Мика Коппинен
ЦЗ
27
Бенни Лекстрём
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
8
Валентин Фурдуй
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
23
Александр Большаков
ЦЗ
1
Дмитрий Стажила
ВР
88
Марко Станоевич
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Остались в запасе
7
Мика Коппинен
ЦЗ
27
Бенни Лекстрём
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
Остались в запасе
8
Валентин Фурдуй
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
23
Александр Большаков
ЦЗ
1
Дмитрий Стажила
ВР
88
Марко Станоевич
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча Тромсе - Шериф
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
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