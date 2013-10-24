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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Севилья
Слован - Севилья: обзор матча 24 октября 2013
Слован
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
20'
М. Рабушич
88'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Севилья
Замена
Л. Колар
️️️️
В. Калитвинцев
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:1!
Витоло
Пас отдал
К. Гамейро
Желтая карточка
О. Кушнир
80'
Замена
Л. Грошшо
️️️️
Д. Деларж
79'
Красная карточка
П. Коварж
78'
76'
Желтая карточка
А. Морено
74'
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Наварро
Желтая карточка
Д. Павелка
65'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Л. Гушек
64'
57'
Замена
К. Бакка
️️️️
Х. Антонио Рейес
57'
Замена
Витоло
️️️️
Б. Рабельо
43'
Желтая карточка
Коке
ГОЛ! 1:0!
М. Рабушич
Пас отдал
Д. Павелка
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Пржемисл Коварж
ВР
2
Ренато Келич
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
20
Любош Гушек
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Любош Колар
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
15
Войцех Гадашчок
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
2-4-4
31
Коварж
2
Келич
3
Кушнир
3
Флейшман
8
Павелка
15
Ковач
37
Рыбалка
20
Гушек
32
Шурал
7
Рабушич
28
Деларж
4-4-2
13
Варас
23
Коке
2
Пареха
16
Кала
3
Наварро
41
Кристофоро
10
Иборра
19
Рейес
10
Рабельо
8
Перотти
9
Гамейро
Калитвинцев
14
Колар
14
Колар
Калитвинцев
28
Деларж
30
Грошшо
30
Грошшо
28
Деларж
20
Гушек
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
20
Гушек
3
Наварро
5
Морено
5
Морено
3
Наварро
10
Рабельо
7
Витоло
7
Витоло
10
Рабельо
19
Рейес
70
Бакка
70
Бакка
19
Рейес
Остались в запасе
Слован
Севилья
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
15
Войцех Гадашчок
ЦФ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
15
Войцех Гадашчок
ЦФ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Слован - Севилья
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
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