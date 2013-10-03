Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Эшторил
Слован - Эшторил: обзор матча 03 октября 2013
Слован
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эшторил
15'
Й. Шурал
62'
Р. Ковач
45'
Л. Леал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Эшторил
Замена
И. Пимпара
️️️️
М. Рабушич
90'
+3
Замена
В. Гадашчок
️️️️
Й. Шурал
90'
Вторая желтая
И. Сакей
83'
83'
Замена
Х. Бальбоа
️️️️
А. Луис
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Д. Деларж
77'
70'
Замена
Г. Фернандеш
️️️️
Филипе
Желтая карточка
В. Цоуфал
69'
Желтая карточка
И. Сакей
65'
62'
Замена
Й. Тавареш
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 2:1!
Р. Ковач
Пас отдал
М. Фридек
62'
45'
ГОЛ! 1:1!
Л. Леал
Пас отдал
Себа
40'
Желтая карточка
Гонсалу
38'
Вторая желтая
Б. Мигел
22'
Желтая карточка
Б. Мигел
ГОЛ! 1:0!
Й. Шурал
Пас отдал
Д. Павелка
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Пржемисл Коварж
ВР
2
Ренато Келич
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
7
Ману
ЦЗ
4
Бруну Мигел
ЦЗ
5
Андерсон Луис
ПЗ
66
Филипе
ЦП
15
Эвандро
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
3
Милош Каришик
ЦЗ
20
Мартин Яношик
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
15
Войцех Гадашчок
ЦФ
Эшторил
1
Рикарду Рибейру
ВР
21
Жоау Педру
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
17
Глэдстони
ЦП
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
7
Хавьер Бальбоа
ЦФ
9
Бруно Лопес
ЦФ
2-5-3
31
Коварж
2
Келич
5
Цоуфал
15
Ковач
5
Сакей
17
Фридек
8
Павелка
3
Флейшман
32
Шурал
7
Рабушич
28
Деларж
4-3-3
13
да Силва
5
Андерсон Луис
7
Ману
4
Мигел
26
Фернандеш
66
Филипе
15
Эвандро
13
Гонсалу
92
Себа
9
Жоао Педро
9
Леал
7
Рабушич
21
Пимпара
21
Пимпара
7
Рабушич
32
Шурал
15
Гадашчок
15
Гадашчок
32
Шурал
28
Деларж
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
28
Деларж
66
Филипе
10
Фернандеш
10
Фернандеш
66
Филипе
5
Андерсон Луис
7
Бальбоа
7
Бальбоа
5
Андерсон Луис
9
Жоао Педро
2
Тавареш
2
Тавареш
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Слован
Эшторил
20
Мартин Яношик
ЦП
3
Милош Каришик
ЦЗ
30
Лукаш Грошшо
ВР
Главный тренер
Ярослав Шилхави
21
Жоау Педру
ЦЗ
17
Глэдстони
ЦП
9
Бруно Лопес
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
20
Мартин Яношик
ЦП
3
Милош Каришик
ЦЗ
30
Лукаш Грошшо
ВР
Остались в запасе
21
Жоау Педру
ЦЗ
17
Глэдстони
ЦП
9
Бруно Лопес
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Слован - Эшторил
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
У Нисы
Новости команд
Все
Слован
Эшторил
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+