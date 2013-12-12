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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Лудогорец
Динамо Загреб - Лудогорец: обзор матча 12 декабря 2013
Динамо Загреб
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 2
Завершен
Лудогорец
45+1'
Д. Чоп
28'
Д. Абало
72'
Р. Безьяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Лудогорец
90'
+1
Замена
И. Стоянов
️️️️
Д. Абало
90'
Замена
Ж. Кишада
️️️️
Р. Безьяк
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Э. Судани
81'
80'
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
Марселиньо
Замена
А. Халилович
️️️️
З. Памич
73'
72'
ГОЛ! 1:2!
Р. Безьяк
Пас отдал
Д. Абало
ГОЛ! 1:1!
Д. Чоп
Пас отдал
А. Адеми
45'
+1
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Абало
Пас отдал
Марселиньо
Желтая карточка
А. Адеми
19'
6'
Желтая карточка
С. Дьяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
28
Звонко Памич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
41
Чоко
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
23
Христо Златински
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Динамо Загреб
1
Оливер Зеленика
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
90
Буба
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
4-1-2-3
1
Сандомирски
28
Лима
4
Шимунич
12
Пинту
15
Калушич
77
Брозович
28
Памич
45
Адеми
2
Судани
10
Фернандес
9
Чоп
4-1-4-1
91
Цворович
80
Кайсара
5
Терзиев
27
Моци
41
Чоко
77
Александров
23
Златински
84
Марселиньо
18
Дьяков
17
Абало
14
Безьяк
28
Памич
10
Халилович
10
Халилович
28
Памич
2
Судани
9
Бечирай
9
Бечирай
2
Судани
84
Марселиньо
10
Эшпинью
10
Эшпинью
84
Марселиньо
14
Безьяк
21
Кишада
21
Кишада
14
Безьяк
17
Абало
73
Стоянов
73
Стоянов
17
Абало
Остались в запасе
Динамо Загреб
Лудогорец
29
Лука Цапан
ЦЗ
1
Оливер Зеленика
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
90
Буба
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
29
Лука Цапан
ЦЗ
1
Оливер Зеленика
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
90
Буба
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
Остались в запасе
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Динамо Загреб - Лудогорец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Максимир
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