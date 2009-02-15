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Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вальядолид
Альмерия - Вальядолид: обзор матча 15 февраля 2009
Альмерия
15.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 2
Завершен
Вальядолид
62'
А. Крусат
70'
К. Уче
79'
А. Негредо
17'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Вальядолид
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Х. Сесма
Замена
К. Гарсиа
️️️️
А. Негредо
Вторая желтая
Нано
ГОЛ! 3:1!
А. Негредо
Красная карточка
К. Уче
Желтая карточка
Л. Прието
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
М. Фернандес Виктор
ГОЛ! 2:1!
К. Уче
Желтая карточка
Чико
Красная карточка
Бруно
ГОЛ! 1:1!
А. Крусат
Замена
Х. Ортис
️️️️
С. Акасиете
Замена
Корона
️️️️
Ириней
Желтая карточка
С. Акасиете
Желтая карточка
Нано
Желтая карточка
Х. Иньяки Беа
Желтая карточка
Ириней
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
0
Ириней
ЦП
24
Хуанито
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Вальядолид
3
Нано
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
27
Кике Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Альмерия
1
Эстебан
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Вальядолид
25
Альберто
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
3-2-3-2
25
Алвес
18
Акасиете
15
Чико
4
Пельерано
2
Бруно
21
Ортис
7
Крусат
24
Хуанито
0
Ириней
5
Уче
21
Негредо
3-2-2-2
3
Нано
17
Прието
24
Иньяки Беа
18
Рубио
8
Борха
14
Леон
19
Сесма
27
Кике Лопес
21
Виктор
21
Негредо
31
Гарсиа
31
Гарсиа
21
Негредо
0
Ириней
15
Корона
15
Корона
0
Ириней
18
Акасиете
10
Ортис
10
Ортис
18
Акасиете
19
Сесма
0
Эскудеро
0
Эскудеро
19
Сесма
21
Виктор
6
Медуньянин
6
Медуньянин
21
Виктор
Остались в запасе
Альмерия
Вальядолид
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Гонсало Арконада
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
25
Альберто
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
25
Альберто
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Альмерия - Вальядолид
4
2
1
4
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Медитерранео
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