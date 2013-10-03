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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Суонси - Санкт-Галлен
Суонси - Санкт-Галлен: обзор матча 03 октября 2013
Суонси
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
52'
У. Раутледж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Санкт-Галлен
Замена
Д. Шелви
️️️️
А. Посуэло
83'
Желтая карточка
Н. Дайер
78'
78'
Желтая карточка
И. Мартич
Желтая карточка
Б. Дэвис
77'
73'
Замена
Д. Руссо
️️️️
Ф. Монтандон
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Бони
70'
62'
Замена
С. Натер
️️️️
Р. Родригес
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
62'
ГОЛ! 1:0!
У. Раутледж
Пас отдал
В. Бони
52'
46'
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Каранович
Желтая карточка
Мичу
35'
15'
Пенальти не реализован!
Г. Каранович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
15
Стефан Бесле
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Филипп Монтандон
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
8
Роберто Родригес
ЦП
37
Деян Яньятович
ЦП
19
Марио Мутш
ЦП
27
Марко Матис
АП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Санкт-Галлен
18
Марсель Херцог
ВР
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
7
Кристиан Нуши
ЛП
8
Мухамед Демири
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
8
Стефан Натер
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Треммель
4
Дэвис
15
Чико
5
Амат
19
Тиндалли
7
Бриттон
8
Посуэло
18
Де Гузман
15
Раутледж
2
Бони
25
Мичу
4-4-1-1
1
Лопар
27
Мартич
33
Леньяни
6
Монтандон
15
Бесле
16
Виткиевиец
37
Яньятович
19
Мутш
8
Родригес
27
Матис
29
Каранович
8
Посуэло
26
Шелви
26
Шелви
8
Посуэло
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
2
Бони
9
Васкес
9
Васкес
2
Бони
6
Монтандон
33
Руссо
33
Руссо
6
Монтандон
8
Родригес
8
Натер
8
Натер
8
Родригес
29
Каранович
9
Кейта
9
Кейта
29
Каранович
Остались в запасе
Суонси
Санкт-Галлен
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
18
Марсель Херцог
ВР
7
Кристиан Нуши
ЛП
8
Мухамед Демири
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
14
Ролан Лама
ЛВ
Остались в запасе
18
Марсель Херцог
ВР
7
Кристиан Нуши
ЛП
8
Мухамед Демири
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Суонси - Санкт-Галлен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Дуарте Гомеш
(Лиссабон)
Стадион:
Либерти
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