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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Боруссия Д
Арсенал - Боруссия Д: обзор матча 22 октября 2013
Арсенал
22.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
41'
О. Жиру
16'
Г. Мхитарян
82'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Боруссия Д
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Росицки
89'
87'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
М. Ройс
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Рэмзи
86'
Желтая карточка
М. Озил
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросскройц
70'
Желтая карточка
С. Бендер
66'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Я. Блащиковски
66'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
64'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
С. Касорла
️️️️
Д. Уилшир
58'
Желтая карточка
Т. Росицки
50'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
41'
21'
Желтая карточка
М. Хуммельс
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Джек Уилшир
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Желько Бувач
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
10
Росицки
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
9
Жиру
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
6
Гросскройц
8
Шахин
29
Шмельцер
22
Мхитарян
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
10
Уилшир
8
Касорла
8
Касорла
10
Уилшир
10
Росицки
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Росицки
21
Рэмзи
32
Бендтнер
32
Бендтнер
21
Рэмзи
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
18
Ройс
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
18
Ройс
16
Блащиковски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
16
Блащиковски
Остались в запасе
Арсенал
Боруссия Д
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Желько Бувач
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Желько Бувач
Статистика матча Арсенал - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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