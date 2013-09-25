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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 25 сентября 2013
Манчестер Юнайтед
25.09.2013, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
46'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Нани
90'
+1
82'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
В. Мозес
74'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Замена
А. Янузай
️️️️
Чичарито
73'
Замена
М. Кэррик
️️️️
С. Кагава
73'
Желтая карточка
Ф. Джонс
72'
67'
Замена
М. Келли
️️️️
Л. Лейва
51'
Желтая карточка
К. Туре
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
У. Руни
46'
Желтая карточка
Р. Гиггз
41'
39'
Желтая карточка
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
4
Фил Джонс
ОП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
28
Бюттнер
6
Смоллинг
35
Эванс
2
Рафаэл
4
Джонс
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
10
Кагава
14
Чичарито
4-2-2-2
22
Миньоле
2
Туре
37
Шкртел
12
Сахо
21
Энрике
8
Джеррард
6
Лейва
11
Мозес
14
Хендерсон
9
Суарес
15
Старридж
10
Кагава
16
Кэррик
16
Кэррик
10
Кагава
14
Чичарито
24
Янузай
24
Янузай
14
Чичарито
17
Нани
18
Уэлбек
18
Уэлбек
17
Нани
6
Лейва
16
Келли
16
Келли
6
Лейва
11
Мозес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Мозес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
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