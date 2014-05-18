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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 18 мая 2014
Ювентус
18.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
9'
А. Пирло
15'
Ф. Льоренте
40'
К. Маркизио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
86'
Замена
А. Лои
️️️️
С. Ибарбо
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Пирло
80'
66'
Замена
А. Ибраими
️️️️
А. Коссу
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Льоренте
60'
Замена
Рубиньо
️️️️
Д. Буффон
54'
46'
Замена
А. Бастрини
️️️️
Д. Астори
ГОЛ! 3:0!
К. Маркизио
Пас отдал
Ф. Льоренте
40'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Пирло
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
0
Алессандро Бастрини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Антонио Лои
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
10
Маркизио
21
Пирло
8
Погба
32
Тевес
12
Льоренте
4-3-1-2
16
Сильвестри
24
Перицо
13
Россеттини
13
Астори
22
Авелар
23
Табанелли
27
Дессена
5
Конти
7
Коссу
8
Ибарбо
51
Пинилья
1
Буффон
34
Рубиньо
34
Рубиньо
1
Буффон
21
Пирло
3
Пепе
3
Пепе
21
Пирло
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Освальдо
12
Льоренте
8
Ибарбо
26
Лои
26
Лои
8
Ибарбо
13
Астори
0
Бастрини
0
Бастрини
13
Астори
7
Коссу
9
Ибраими
9
Ибраими
7
Коссу
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
28
Вертер Карбони
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Ювентус - Кальяри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
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