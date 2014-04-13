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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 13 апреля 2014
Наполи
13.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 2
Завершен
Лацио
42'
Д. Мертенс
50'
Г. Игуаин (П)
67'
Г. Игуаин
90+4'
Г. Игуаин
21'
С. Лулич
82'
О. Онази
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
ГОЛ! 4:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Рейна
90'
+4
Замена
Д. Место
️️️️
Жоржиньо
83'
82'
ГОЛ! 3:2!
О. Онази
74'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
С. Лулич
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Инсинье
67'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Мертенс
64'
63'
Замена
Д. Новаретти
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
М. Бритос
61'
56'
Замена
Э. Поштига
️️️️
С. Маури
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Игуаин
50'
48'
Вторая желтая
Л. Цана
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Р. Альбиоль
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
Д. Мертенс
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Р. Альбиоль
42'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Лулич
Пас отдал
С. Маури
12'
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
Г. Игуаин
10'
Желтая карточка
Жоржиньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
(К)
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
21
Горан Пандев
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
25
Абдулай Конко
ПП
6
Стефано Маури
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
25
Джозеф Минала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Элдер Поштига
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
4-2-2-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Бритос
3
Энрике
21
Жоржиньо
85
Бехрами
10
Инсинье
21
Пандев
10
Мертенс
9
Игуаин
3-5-1-1
1
Бериша
13
Сиани
26
Раду
27
Цана
25
Конко
87
Кандрева
24
Ледесма
12
Онази
19
Лулич
7
Андерсон
6
Маури
39
Альбиоль
6
Фернандес
6
Фернандес
39
Альбиоль
21
Жоржиньо
27
Место
27
Место
21
Жоржиньо
10
Мертенс
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Мертенс
19
Лулич
39
Каванда
39
Каванда
19
Лулич
7
Андерсон
6
Новаретти
6
Новаретти
7
Андерсон
6
Маури
9
Поштига
9
Поштига
6
Маури
Остались в запасе
Наполи
Лацио
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
25
Джозеф Минала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Бруну Перейринья
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
25
Джозеф Минала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Бруну Перейринья
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Наполи - Лацио
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 16:55 (прямая)
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