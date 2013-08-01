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Войводина - Бурсаспор
Войводина - Бурсаспор: обзор матча 01 августа 2013
Войводина
01.08.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Бурсаспор
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Статистика матча Войводина - Бурсаспор
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Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
- : -
22.11.2026
Войводина
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0 : 1
08.11.2026
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ОФК
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Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички
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11.10.2026
Войводина
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Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
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Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
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