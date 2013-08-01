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Судьи
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес (Сантандер)

Рандерс - Рубин

01.08.2013, Четверг, 20:30 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Трансляция: "Россия 2" 20:25 (прямая) Лига Европы, 3 раунд , первый матч Рандерс - Рубин
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