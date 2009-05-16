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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 16 мая 2009
Герта
16.05.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
А. Шермити
️️️️
М. Пантелич
Замена
В. Санчес
️️️️
Р. Ферманн
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Г. Качар
Замена
А. Воронин
️️️️
П. Эберт
Желтая карточка
Сисеро
Желтая карточка
П. Дардаи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
16
Сисеро
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Андрей Воронин
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Младен Крстаич
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
2
Штайн
4
Шимунич
5
фон Берген
26
Пищек
20
Эберт
16
Сисеро
20
Качар
8
Дардаи
11
Раффаэл
9
Пантелич
4-3-2
1
Нойер
13
Рафинья
5
Хеведес
16
Вестерманн
3
Кобиашвили
11
Ракитич
13
Джонс
24
Энгелаар
22
Кураньи
8
Фарфан
20
Эберт
0
Воронин
0
Воронин
20
Эберт
9
Пантелич
27
Шермити
27
Шермити
9
Пантелич
20
Качар
19
Домовчийски
19
Домовчийски
20
Качар
1
Ферманн
1
Ферманн
Ферманн
27
Санчес
27
Санчес
Ферманн
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
Главный тренер
Люсьен Фавр
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Младен Крстаич
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
Остались в запасе
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Младен Крстаич
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Герта - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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