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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлист
Динамо К - Металлист: обзор матча 06 апреля 2014
Динамо К
06.04.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Металлист
8'
Д. Гармаш
38'
Ю. Бельханда
79'
А. Ярмоленко (П)
87'
Д. Мбокани
24'
Эдмар
65'
В. Гоменюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлист
Замена
Е. Селин
️️️️
Ю. Бельханда
90'
+4
90'
+2
Замена
О. Красноперов
️️️️
Марлос
Вторая желтая
О. Вукоевич
90'
+1
Замена
С. Сидорчук
️️️️
М. Велозу
90'
ГОЛ! 4:2!
Д. Мбокани
87'
85'
Замена
С. Пшеничных
️️️️
П. Ксенз
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Ярмоленко
79'
78'
Желтая карточка
Юссуф
Желтая карточка
Е. Макаренко
67'
65'
ГОЛ! 2:2!
В. Гоменюк
Пас отдал
А. Гомес
59'
Желтая карточка
А. Гомес
50'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
А. Богданов
Желтая карточка
Д. Гармаш
43'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Бельханда
38'
Желтая карточка
О. Вукоевич
29'
25'
Желтая карточка
М. Азеведо
24'
ГОЛ! 1:1!
Эдмар
Пас отдал
Марлос
18'
Желтая карточка
С. Бланко
Желтая карточка
Ю. Бельханда
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гармаш
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
8
Эдмар
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
29
Себастьян Бланко
ПП
10
Марлос
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Металлист
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рыбка
8
Макаренко
21
Вида
5
Вукоевич
21
Данило Силва
44
Велозу
20
Бельханда
17
Ленс
19
Гармаш
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-1-3-1-1
29
Горяинов
19
Ксенз
18
Гуйе
24
Юссуф
6
Азеведо
8
Эдмар
29
Бланко
10
Хавьер
90
Богданов
10
Марлос
10
Гомес
20
Бельханда
33
Селин
33
Селин
20
Бельханда
44
Велозу
8
Сидорчук
8
Сидорчук
44
Велозу
19
Ксенз
19
Пшеничных
19
Пшеничных
19
Ксенз
10
Марлос
32
Красноперов
32
Красноперов
10
Марлос
90
Богданов
8
Гоменюк
8
Гоменюк
90
Богданов
Остались в запасе
Динамо К
Металлист
35
Максим Коваль
ВР
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
55
Александр Нойок
ОП
99
Игорь Шуховцев
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
99
Игорь Шуховцев
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Динамо К - Металлист
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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