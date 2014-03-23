Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 23 марта 2014
Заря
23.03.2014, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 4
Завершен
Металлург
30'
Г. Казарян
33'
В. Чечер
53'
А. Мораес
58'
К. Макридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
89'
Желтая карточка
Н. Морозюк
78'
Замена
С. Каретник
️️️️
Г. Казарян
Замена
П. Худзик
️️️️
Т. Шунич
71'
Замена
И. Петряк
️️️️
Данило
63'
Замена
М. Белый
️️️️
Д. Хомченовский
60'
59'
Желтая карточка
В. Пляцикас
58'
ГОЛ! 0:4!
К. Макридис
Пас отдал
С. Болбат
53'
ГОЛ! 0:3!
А. Мораес
46'
Замена
Д. О'Ди
️️️️
В. Прийма
33'
ГОЛ! 0:2!
В. Чечер
Пас отдал
С. Болбат
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Казарян
Желтая карточка
Т. Шунич
22'
Красная карточка
А. Грицай
19'
11'
Замена
А. Мутари
️️️️
Г. Нельсон
1'
Желтая карточка
В. Прийма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
31
Сергей Каретник
ПП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Сантини
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
4
Чайковский
6
Каменюка
35
Грицай
10
Хомченовский
13
Липартия
10
Боли
99
Данило
4-4-1-1
13
Бандура
50
Болбат
44
Чечер
14
Полевой
4
Прийма
8
Казарян
6
Морозюк
22
Пляцикас
8
Нельсон
13
Макридис
18
Мораес
99
Данило
7
Петряк
7
Петряк
99
Данило
10
Хомченовский
29
Белый
29
Белый
10
Хомченовский
44
Шунич
7
Худзик
7
Худзик
44
Шунич
4
Прийма
21
О'Ди
21
О'Ди
4
Прийма
8
Казарян
31
Каретник
31
Каретник
8
Казарян
8
Нельсон
20
Мутари
20
Мутари
8
Нельсон
Остались в запасе
Заря
Металлург
12
Виталий Постранский
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Заря - Металлург
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Заря
Металлург
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+