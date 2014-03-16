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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 16 марта 2014
Ворскла
16.03.2014, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Заря
50'
А. Яхович
38'
Я. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Заря
85'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Я. Боли
Замена
О. Баранник
️️️️
В. Чеснаков
81'
79'
Замена
М. Белый
️️️️
Р. Малиновский
Желтая карточка
А. Даллку
76'
57'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Желтая карточка
Д. Дедечко
51'
Желтая карточка
А. Яхович
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Яхович
Пас отдал
О. Мищенко
50'
38'
ГОЛ! 0:1!
Я. Боли
Пас отдал
Д. Хомченовский
Желтая карточка
О. Мищенко
36'
22'
Желтая карточка
К. Сантини
Желтая карточка
В. Чеснаков
17'
2'
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-3-1-2
1
Непогодов
4
Даллку
23
Сапай
3
Ткачук
17
Чеснаков
99
Мищенко
44
Пердута
69
Дедечко
17
Турсунов
18
Яхович
28
Громов
3-3-1-3
1
Сантини
15
Вернидуб
44
Шунич
12
Игнатьевич
17
Малиновский
6
Каменюка
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
13
Липартия
10
Боли
17
Чеснаков
24
Баранник
24
Баранник
17
Чеснаков
17
Малиновский
29
Белый
29
Белый
17
Малиновский
10
Боли
28
Будковский
28
Будковский
10
Боли
Остались в запасе
Ворскла
Заря
51
Алексей Казаков
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Заря
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Ворскла
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