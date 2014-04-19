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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Краснодар (мол)
Динамо (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 19 апреля 2014
Динамо (мол)
19.04.2014, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
27'
Р. Зобнин
68'
А. Катрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Краснодар (мол)
87'
Желтая карточка
А. Мальцев
80'
Желтая карточка
И. Черчесов
79'
Красная карточка
Н. Гаджиев
Красная карточка
Г. Морозов
79'
Замена
А. Степанов
️️️️
Е. Данилкин
75'
72'
Замена
И. Черчесов
️️️️
К. Морозов
ГОЛ! 2:0!
А. Катрич
68'
Желтая карточка
А. Иванов
66'
65'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
61'
Замена
️️️️
А. Орлов
Замена
А. Ильин
️️️️
А. Гатагов
59'
46'
Замена
Н. Акимов
️️️️
Н. Огурцов
46'
Замена
Д. Бочкарёв
️️️️
Р. Шляхов
Замена
А. Максименко
️️️️
П. Соломатин
46'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Каташевский
46'
Замена
И. Лещук
️️️️
Е. Фролов
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Яхуби
46'
Замена
А. Катрич
️️️️
Р. Зобнин
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Зобнин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
18
Артем Каташевский
ЦП
7
Моштаг Яхуби
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
82
Николай Огурцов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
35
Александр Ильин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
57
Никита Акимов
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
27
Йорди Броувер
ЦФ
4-4-1-1
39
Фролов
18
Морозов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
17
Иванов
9
Гатагов
7
Яхуби
47
Зобнин
18
Каташевский
88
Ташаев
31
Соломатин
3-2-4-1
45
Ермаков
37
Лузин
93
Мальцев
3
Гогличидзе
5
Морозов
74
Фомин
24
Орлов
41
Андриенко
43
Шляхов
82
Огурцов
97
Гаджиев
7
Яхуби
6
Кузьмин
6
Кузьмин
7
Яхуби
47
Зобнин
77
Катрич
77
Катрич
47
Зобнин
31
Соломатин
96
Максименко
96
Максименко
31
Соломатин
18
Каташевский
17
Горбунов
17
Горбунов
18
Каташевский
15
Данилкин
91
Степанов
91
Степанов
15
Данилкин
9
Гатагов
35
Ильин
35
Ильин
9
Гатагов
39
Фролов
31
Лещук
31
Лещук
39
Фролов
82
Огурцов
57
Акимов
57
Акимов
82
Огурцов
5
Морозов
90
Черчесов
90
Черчесов
5
Морозов
43
Шляхов
72
Бочкарёв
72
Бочкарёв
43
Шляхов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Краснодар (мол)
27
Йорди Броувер
ЦФ
77
Максим Старков
ЦЗ
58
Павел Крыжевских
ЦП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
Остались в запасе
27
Йорди Броувер
ЦФ
77
Максим Старков
ЦЗ
58
Павел Крыжевских
ЦП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Динамо (мол) - Краснодар (мол)
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Дресвянников
(Киров)
Стадион:
Родина
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