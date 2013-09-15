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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Динамо (мол)
Урал (мол) - Динамо (мол): обзор матча 15 сентября 2013
Урал (мол)
15.09.2013, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 4
Завершен
Динамо (мол)
24'
А. Панюков
59'
Р. Зобнин
79'
Д. Отставнов
90+3'
Д. Отставнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Динамо (мол)
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Д. Отставнов
82'
Желтая карточка
И. Горбунов
79'
ГОЛ! 0:3!
Д. Отставнов
78'
Замена
Н. Панькевич
️️️️
Д. Живоглядов
75'
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Сарамутин
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
74'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
М. Филиппов
72'
70'
Замена
А. Моргунов
️️️️
Р. Зобнин
66'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Панюков
61'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Ташаев
Замена
М. Сергеев
️️️️
А. Герк
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
Р. Зобнин
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Кашкаров
52'
46'
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
А. Каляшин
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Гулиев
46'
Желтая карточка
Н. Иванов
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Панюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
11
Максим Сергеев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
6
Никита Панькевич
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-5-1-1
99
Арапов
83
Набиуллин
38
Омарбеков
93
Герасимов
42
Филиппов
4
Сабирзянов
94
Кашкаров
8
Герк
19
Шамов
10
Иванов
71
Гулиев
4-3-2-1
39
Фролов
27
Живоглядов
8
Каляшин
15
Данилкин
17
Иванов
27
Сарамутин
35
Ильин
47
Зобнин
88
Ташаев
77
Катрич
11
Панюков
42
Филиппов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
42
Филиппов
8
Герк
11
Сергеев
11
Сергеев
8
Герк
71
Гулиев
0
Соболев
0
Соболев
71
Гулиев
94
Кашкаров
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
94
Кашкаров
47
Зобнин
14
Моргунов
14
Моргунов
47
Зобнин
27
Сарамутин
17
Горбунов
17
Горбунов
27
Сарамутин
8
Каляшин
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
8
Каляшин
88
Ташаев
18
Каташевский
18
Каташевский
88
Ташаев
27
Живоглядов
6
Панькевич
6
Панькевич
27
Живоглядов
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
11
Панюков
26
Отставнов
26
Отставнов
11
Панюков
Остались в запасе
Урал (мол)
Динамо (мол)
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Остались в запасе
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Урал (мол) - Динамо (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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