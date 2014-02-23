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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 23 февраля 2014
Тулуза
23.02.2014, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 4
Завершен
ПСЖ
44'
В. Бен-Йеддер
72'
М. Брейтуэйт
32'
З. Ибрагимович (П)
55'
Э. Лавесси
68'
З. Ибрагимович
89'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
90'
+1
Замена
А. Рабьо
️️️️
Э. Лавесси
89'
ГОЛ! 2:4!
З. Ибрагимович
89'
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
Замена
Э. Бен-Басат
️️️️
К. Шантом
81'
ГОЛ! 2:3!
М. Брейтуэйт
72'
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
З. Ибрагимович
66'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Л. Моура
66'
Замена
Й. Кабай
️️️️
М. Верратти
Замена
И. Силла
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
62'
55'
ГОЛ! 1:2!
Э. Лавесси
Пас отдал
Б. Матюиди
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
44'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Дидо
44'
Желтая карточка
С. Орье
34'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
У. Спайич
31'
25'
Желтая карточка
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Закари Буше
ВР
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЛАЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
92
Серж Орье
(К)
ПЗ
21
Абель Агилар
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
4-2-2-2
1
Буше
20
Яго
25
Спайич
22
Весковац
92
Орье
26
Акпа-Акпро
21
Агилар
17
Дидо
8
Шантом
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
4-1-2-2-1
46
Сиригу
9
ван дер Вил
3
Силва
33
Алекс
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
22
Лавесси
11
Ибрагимович
26
Акпа-Акпро
4
Силла
4
Силла
26
Акпа-Акпро
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
8
Шантом
9
Бен-Басат
9
Бен-Басат
8
Шантом
22
Лавесси
14
Рабьо
14
Рабьо
22
Лавесси
6
Верратти
29
Кабай
29
Кабай
6
Верратти
7
Моура
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Моура
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
16
Али Ахамада
ВР
11
Джонатан Зебина
ПЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Ален Казанова
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
11
Джонатан Зебина
ПЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Муниципал
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