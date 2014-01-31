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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 31 января 2014
ПСЖ
31.01.2014, пятница, 23:30
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
58'
З. Ибрагимович
88'
Алекс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
ГОЛ! 2:0!
Алекс
Пас отдал
Л. Моура
88'
82'
Замена
Д. Белльон
️️️️
Ж. Фобер
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Э. Кавани
75'
Травма
Э. Кавани
74'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Х. Пасторе
69'
67'
Замена
Г. Оаро
️️️️
Л. Н'Гуэмо
66'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Моура
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПЗ
19
Николя Морис-Белэй
ЛП
22
Грегори Сертик
ОП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
36
Жюльен Фобер
ПП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-2-2-2
46
Сиригу
17
Максвелл
3
Силва
33
Алекс
9
ван дер Вил
8
Мотта
8
Матюиди
15
Пасторе
7
Моура
11
Ибрагимович
10
Кавани
4-1-4-1
16
Каррассо
25
Мариано
22
Сане
21
Энрике
6
Орбан
22
Сертик
36
Фобер
21
Н'Гуэмо
7
Траоре
19
Морис-Белэй
6
Савье
15
Пасторе
29
Кабай
29
Кабай
15
Пасторе
10
Кавани
22
Лавесси
22
Лавесси
10
Кавани
7
Траоре
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
7
Траоре
36
Фобер
11
Белльон
11
Белльон
36
Фобер
21
Н'Гуэмо
99
Оаро
99
Оаро
21
Н'Гуэмо
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Кевин Олимпа
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча ПСЖ - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:15 (прямая)
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