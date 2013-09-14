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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 14 сентября 2013
Бавария
14.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
51'
М. Манджукич
64'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Т. Кроос
86'
82'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Э. Приб
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
81'
77'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
74'
Замена
К. Шульц
️️️️
Л. Андреасен
Замена
Данте
️️️️
Д. Боатенг
68'
67'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Д. Я Конан
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Кроос
51'
50'
Желтая карточка
Э. Приб
Желтая карточка
Д. Боатенг
47'
33'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Т. Кроос
32'
Желтая карточка
Ф. Рибери
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
63
Дениз Кадах
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
Алаба
13
Рафинья
5
ван Бюйтен
21
Лам
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
13
Мюллер
9
Манджукич
4-2-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
15
Поконьоли
6
Марсело
26
Сане
2
Андреасен
7
Приб
32
Биттенкурт
13
Штиндль
11
Конан
9
Собич
8
Кроос
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
8
Кроос
17
Боатенг
4
Данте
4
Данте
17
Боатенг
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
2
Андреасен
19
Шульц
19
Шульц
2
Андреасен
11
Конан
24
Шмидебах
24
Шмидебах
11
Конан
7
Приб
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
7
Приб
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
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Ганновер-96
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