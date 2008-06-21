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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Россия
Нидерланды - Россия: обзор матча 21 июня 2008
Нидерланды
21.06.2008, суббота, 22:45
Чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Россия
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Информация о матче
Главный судья:
Любош Михел
(Свидник)
Помощники судьи:
Роман Слишко
Мартин Балко (оба - Словакия)
Делегат:
Владо Шайн (Словения)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"Первый" 22:30 (прямая) "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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