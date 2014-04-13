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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Челси
Суонси - Челси: обзор матча 13 апреля 2014
Суонси
13.04.2014, воскресенье, 19:07
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Челси
67'
Д. Ба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Челси
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Л. Бриттон
85'
84'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
77'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Д. Ба
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Н. Дайер
72'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ба
Пас отдал
Н. Матич
46'
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
46'
Замена
С. Это'О
️️️️
А. Шюррле
44'
Желтая карточка
А. Шюррле
Замена
Ж. Амат
️️️️
П. Эрнандес
18'
Вторая желтая
Чико
15'
Желтая карточка
Чико
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Натан Дайер
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ОП
10
Мохамед Салах
ПВ
20
Андре Шюррле
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-3-2-1
13
Ворм
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
7
Бриттон
26
Шелви
12
Дайер
15
Раутледж
19
Эрнандес
2
Бони
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
18
Матич
7
Рамирес
20
Шюррле
10
Салах
10
Виллиан
19
Ба
19
Эрнандес
5
Амат
5
Амат
19
Эрнандес
7
Бриттон
18
Де Гузман
18
Де Гузман
7
Бриттон
12
Дайер
89
Н'Гог
89
Н'Гог
12
Дайер
19
Ба
12
Оби Микел
12
Оби Микел
19
Ба
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
20
Шюррле
9
Это'О
9
Это'О
20
Шюррле
Остались в запасе
Суонси
Челси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Суонси - Челси
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:25 (прямая)
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