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Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 02 февраля 2014
Вест Бромвич
02.02.2014, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
67'
В. Аничебе
24'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Лугано
86'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
82'
81'
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
Г. Дорранс
️️️️
М. Выдра
76'
74'
Желтая карточка
Л. Суарес
74'
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Фланаган
74'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:1!
В. Аничебе
67'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Бераино
64'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
62'
Замена
Д. Лугано
️️️️
Й. Ольссон
41'
Травма
Й. Ольссон
40'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
К. Якоб
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
11
Крис Брант
(К)
ЛП
22
Клаудио Якоб
ОП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
20
Золтан Гера
ЦП
38
Саидо Бераино
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
36
Маколи
13
Ольссон
2
Джонс
22
Якоб
21
Мулумбу
11
Брант
20
Гера
38
Бераино
11
Выдра
4-2-2-2
22
Миньоле
20
Фланаган
2
Туре
37
Шкртел
26
Сиссоко
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
9
Суарес
15
Старридж
13
Ольссон
14
Лугано
14
Лугано
13
Ольссон
11
Выдра
18
Дорранс
18
Дорранс
11
Выдра
38
Бераино
28
Аничебе
28
Аничебе
38
Бераино
20
Фланаган
16
Келли
16
Келли
20
Фланаган
11
Коутиньо
7
Аллен
7
Аллен
11
Коутиньо
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
25
Брэд Джонс
ВР
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
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