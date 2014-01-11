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Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед - Суонси: обзор матча 11 января 2014
Манчестер Юнайтед
11.01.2014, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
48'
Л. Валенсия
58'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Суонси
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
85'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
П. Эвра
78'
62'
Замена
А. Васкес
️️️️
Э. Уилльямс
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
П. Эвра
58'
ГОЛ! 1:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
С. Кагава
48'
45'
+2
Желтая карточка
В. Бони
35'
Желтая карточка
А. Ранхель
16'
Замена
Чико
️️️️
Х. Альберто Каньяс
15'
Травма
Х. Альберто Каньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
31
Ли Лукас
ЦП
41
Рори Доннелли
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
6
Смоллинг
15
Видич
2
Рафаэл
24
Флетчер
16
Кэррик
25
Валенсия
10
Кагава
24
Янузай
18
Уэлбек
4-2-1-2-1
25
Треммель
22
Ранхель
5
Уилльямс
5
Амат
4
Дэвис
87
Каньяс
7
Бриттон
26
Шелви
8
Посуэло
15
Раутледж
2
Бони
27
Эвра
28
Бюттнер
28
Бюттнер
27
Эвра
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
87
Каньяс
15
Чико
15
Чико
87
Каньяс
5
Уилльямс
9
Васкес
9
Васкес
5
Уилльямс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Суонси
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Дэвид Корнелл
ВР
41
Рори Доннелли
ЦФ
31
Ли Лукас
ЦП
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
41
Рори Доннелли
ЦФ
31
Ли Лукас
ЦП
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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