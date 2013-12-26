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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Суонси
Челси - Суонси: обзор матча 26 декабря 2013
Челси
26.12.2013, четверг, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
28'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Суонси
85'
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Рамирес
85'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
81'
75'
Замена
В. Бони
️️️️
А. Ранхель
Замена
А. Шюррле
️️️️
Х. Мата
71'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Оскар
66'
60'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Х. Альберто Каньяс
46'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Посуэло
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Э. Коул
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
7
Леон Бриттон
(К)
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Суонси
45
Грегор Забрет
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Оскар
10
Азар
64
Мата
9
Это'О
4-2-2-1-1
25
Треммель
22
Ранхель
5
Уилльямс
5
Амат
3
Тэйлор
87
Каньяс
7
Бриттон
26
Шелви
8
Посуэло
15
Раутледж
9
Васкес
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
8
Оскар
8
Лэмпард
8
Лэмпард
8
Оскар
64
Мата
20
Шюррле
20
Шюррле
64
Мата
87
Каньяс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
87
Каньяс
8
Посуэло
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Посуэло
22
Ранхель
2
Бони
2
Бони
22
Ранхель
Остались в запасе
Челси
Суонси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
45
Грегор Забрет
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
45
Грегор Забрет
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Челси - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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