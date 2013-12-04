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Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 04 декабря 2013
Вест Бромвич
04.12.2013, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
85'
К. Пантилимон (АГ)
90+4'
В. Аничебе
9'
С. Агуэро
24'
Я. Туре
74'
Я. Туре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
ГОЛ! 2:3!
В. Аничебе
Пас отдал
М. Выдра
90'
+4
Желтая карточка
Й. Ольссон
88'
88'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Я. Туре
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
К. Пантилимон
85'
84'
Желтая карточка
К. Пантилимон
77'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
С. Насри
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Амалфитано
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Я. Туре
69'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Агуэро
Замена
В. Аничебе
️️️️
Ш. Лонг
65'
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Моррисон
64'
24'
ГОЛ! 0:2!
Я. Туре
Пас отдал
А. Коларов
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-4-2
13
Майхилл
36
Маколи
24
Риджуэлл
13
Ольссон
18
Рид
22
Якоб
11
Брант
7
Моррисон
31
Амалфитано
38
Бераино
7
Лонг
3-2-3-2
25
Пантилимон
5
Сабалета
4
Компани
2
Демичелис
16
Навас
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
14
Насри
10
Агуэро
10
Джеко
7
Моррисон
20
Гера
20
Гера
7
Моррисон
7
Лонг
28
Аничебе
28
Аничебе
7
Лонг
31
Амалфитано
11
Выдра
11
Выдра
31
Амалфитано
14
Насри
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
14
Насри
42
Туре
6
Родуэлл
6
Родуэлл
42
Туре
10
Агуэро
20
Милнер
20
Милнер
10
Агуэро
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
1
Джо Харт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Хоуторнс
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