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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 23 ноября 2013
Эвертон
23.11.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Ливерпуль
7'
К. Миральяс
70'
Р. Лукаку
80'
Р. Лукаку
5'
Ф. Коутиньо
17'
Л. Суарес
89'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
Желтая карточка
Г. Бэрри
90'
+4
89'
ГОЛ! 3:3!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Джеррард
Желтая карточка
С. Дистен
88'
Замена
Л. Осман
️️️️
К. Миральяс
87'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
С. Пиенаар
84'
ГОЛ! 3:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
80'
78'
Желтая карточка
Л. Суарес
77'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 2:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. МакКарти
70'
66'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Аллен
65'
Желтая карточка
Л. Лейва
60'
Желтая карточка
Д. Аллен
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Л. Бэйнс
51'
Желтая карточка
К. Миральяс
34'
Желтая карточка
Р. Баркли
28'
17'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
ГОЛ! 1:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Р. Баркли
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-3-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
16
МакКарти
18
Бэрри
20
Пиенаар
6
Баркли
87
Миральяс
9
Лукаку
4-1-3-1-1
22
Миньоле
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
20
Фланаган
6
Лейва
14
Хендерсон
7
Аллен
8
Джеррард
11
Коутиньо
9
Суарес
20
Пиенаар
6
Стоунз
6
Стоунз
20
Пиенаар
87
Миральяс
21
Осман
21
Осман
87
Миральяс
3
Бэйнс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
3
Бэйнс
7
Аллен
11
Мозес
11
Мозес
7
Аллен
6
Лейва
15
Старридж
15
Старридж
6
Лейва
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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