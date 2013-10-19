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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 19 октября 2013
Вест Хэм
19.10.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
58'
Р. Важ Те
15'
С. Агуэро
52'
С. Агуэро
80'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
Замена
М. Петрич
️️️️
К. Нолан
82'
81'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Агуэро
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Агуэро
73'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
66'
Замена
А. Коларов
️️️️
А. Негредо
Замена
М. Джарвис
️️️️
Р. Важ Те
66'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Г. Демель
65'
Травма
Г. Демель
64'
63'
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ! 1:2!
Р. Важ Те
Пас отдал
Р. Моррисон
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
К. Нолан
33'
24'
Желтая карточка
Д. Сильва
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЛП
4
Кевин Нолан
(К)
ОП
16
Марк Нобл
ОП
11
Равель Моррисон
АП
19
Стюарт Даунинг
ПП
12
Рикардо Важ Те
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Джо Коул
АП
33
Младен Петрич
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Яскилайнен
15
Рац
5
Томкинс
23
Рид
55
Демель
4
Нолан
16
Нобл
17
Диаме
19
Даунинг
11
Моррисон
12
Важ Те
4-3-1-2
1
Харт
4
Ричардс
22
Настасич
6
Хави Гарсия
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
21
Негредо
55
Демель
17
О'Брайен
17
О'Брайен
55
Демель
12
Важ Те
16
Джарвис
16
Джарвис
12
Важ Те
4
Нолан
33
Петрич
33
Петрич
4
Нолан
21
Негредо
11
Коларов
11
Коларов
21
Негредо
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
10
Агуэро
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Агуэро
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
13
Адриан
ВР
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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