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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 08 декабря 2013
Арсенал
08.12.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
80'
М. Озил
84'
Ж. Деулофеу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
90'
+3
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Баркли
89'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
84'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Б. Овьедо
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
Т. Уолкотт
80'
79'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
77'
Желтая карточка
Т. Ховард
71'
Замена
Л. Осман
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Т. Росицки
️️️️
Д. Уилшир
68'
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Рэмзи
68'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Касорла
68'
61'
Желтая карточка
Д. МакКарти
43'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Джек Уилшир
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
8
Артета
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
9
Жиру
4-2-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
16
Овьедо
18
Бэрри
16
МакКарти
87
Миральяс
6
Баркли
20
Пиенаар
9
Лукаку
10
Уилшир
10
Росицки
10
Росицки
10
Уилшир
21
Рэмзи
20
Фламини
20
Фламини
21
Рэмзи
8
Касорла
32
Уолкотт
32
Уолкотт
8
Касорла
20
Пиенаар
21
Осман
21
Осман
20
Пиенаар
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
6
Баркли
14
Нейсмит
14
Нейсмит
6
Баркли
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Арсенал - Эвертон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:55 (прямая)
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