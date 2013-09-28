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АПЛ 2026/2027
Суонси - Арсенал
Суонси - Арсенал: обзор матча 28 сентября 2013
Суонси
28.09.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
82'
Б. Дэвис
58'
С. Гнабри
62'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
М. Артета
90'
+2
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Д. Уилшир
88'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
84'
Желтая карточка
Чико
84'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дэвис
Пас отдал
В. Бони
82'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
80'
77'
Замена
М. Артета
️️️️
С. Гнабри
Замена
А. Посуэло
️️️️
У. Раутледж
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
О. Жиру
Замена
В. Бони
️️️️
Д. Шелви
61'
60'
Желтая карточка
М. Фламини
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
18
Джонатан Де Гузман
АП
12
Натан Дайер
ПВ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
35
Даниэль Алфей
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
31
Рио Миячи
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-2-3-1
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
5
Амат
19
Тиндалли
26
Шелви
87
Каньяс
15
Раутледж
18
Де Гузман
12
Дайер
25
Мичу
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
20
Фламини
21
Рэмзи
7
Гнабри
10
Озил
10
Уилшир
9
Жиру
15
Раутледж
8
Посуэло
8
Посуэло
15
Раутледж
26
Шелви
2
Бони
2
Бони
26
Шелви
10
Озил
18
Монреаль
18
Монреаль
10
Озил
10
Уилшир
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
10
Уилшир
7
Гнабри
8
Артета
8
Артета
7
Гнабри
Остались в запасе
Суонси
Арсенал
35
Даниэль Алфей
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
7
Леон Бриттон
ОП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
31
Рио Миячи
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
35
Даниэль Алфей
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
7
Леон Бриттон
ОП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
31
Рио Миячи
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Суонси - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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