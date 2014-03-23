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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Ахмат - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 23 марта 2014
Ахмат
23.03.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
33'
Аилтон (П)
58'
М. Коморовски
66'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Я. Годзюр
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Аилтон
90'
83'
Желтая карточка
И. Попов
Замена
Кану
️️️️
М. Рыбус
83'
81'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Хубулов
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
И. Лебеденко
76'
66'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
А. Соснин
64'
Замена
Г. Букур
️️️️
Ш. Каборе
ГОЛ! 2:0!
М. Коморовски
Пас отдал
М. Рыбус
58'
Желтая карточка
М. Коморовски
55'
36'
Желтая карточка
А. Деальберт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Аилтон
33'
29'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Юхани Ояла
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
11
Станислав Манолев
ПП
88
Арсен Хубулов
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
40
Ояла
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-1-3-1-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
77
Каборе
11
Манолев
23
Соснин
10
Мельгарехо
71
Попов
88
Хубулов
9
Аилтон
22
Пирис
22
Пирис
9
Аилтон
31
Рыбус
10
Кану
10
Кану
31
Рыбус
10
Лебеденко
37
Грозав
37
Грозав
10
Лебеденко
88
Хубулов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
88
Хубулов
77
Каборе
11
Букур
11
Букур
77
Каборе
Остались в запасе
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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