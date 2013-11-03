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РПЛ 2026/2027
Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Краснодар - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 03 ноября 2013
Краснодар
03.11.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
90+3'
Ж. Гоу
64'
Г. Букур
90+1'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гоу
Пас отдал
Р. Лаборде
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
И. Попов
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
И. Попов
Пас отдал
Д. Сиссе
83'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
80'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Г. Букур
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Исаэль
78'
76'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Фидлер
Желтая карточка
А. Мартынович
72'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Вандерсон
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
Г. Букур
Пас отдал
И. Попов
Желтая карточка
М. Абреу
61'
Желтая карточка
Е. Шипицин
52'
Желтая карточка
А. Енджейчик
49'
49'
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Желтая карточка
Н. Марков
38'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Ю. Газинский
31'
Травма
Ю. Газинский
30'
Желтая карточка
Ю. Газинский
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-3-2-1
1
Фильцов
4
Гранквист
14
Мартынович
55
Енджейчик
13
Марков
18
Газинский
10
Мамаев
26
Абреу
22
Жоаозиньо
88
Исаэль
14
Вандерсон
3-4-1-1-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Деальберт
34
Козлов
10
Фидлер
77
Каборе
15
Жавнерчик
11
Букур
71
Попов
6
Бальде
18
Газинский
25
Шипицин
25
Шипицин
18
Газинский
88
Исаэль
21
Лаборде
21
Лаборде
88
Исаэль
14
Вандерсон
22
Гоу
22
Гоу
14
Вандерсон
11
Букур
8
Бугаев
8
Бугаев
11
Букур
10
Фидлер
23
Соснин
23
Соснин
10
Фидлер
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
Остались в запасе
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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