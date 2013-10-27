ЦСКА - Краснодар

|21 тур
|17 марта, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Краснодар
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|13:30
|Краснодар
|0:1
|ЦСКА
|21 тур
|17 марта, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Краснодар
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|13:30
|Краснодар
|0:1
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|4
|6
|49:26
|+23
|64
|2.
|Зенит
|30
|19
|6
|5
|63:32
|+31
|63
|3.
|Локомотив
|30
|17
|8
|5
|51:23
|+28
|59
|4.
|Динамо М
|30
|15
|7
|8
|54:37
|+17
|52
|5.
|Краснодар
|30
|15
|5
|10
|46:39
|+7
|50
|6.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|46:36
|+10
|50
|7.
|Ростов
|30
|10
|9
|11
|40:40
|0
|39
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|10
|8
|12
|40:42
|-2
|38
|9.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|36:30
|+6
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|9
|11
|10
|36:37
|-1
|38
|11.
|Урал
|30
|9
|7
|14
|28:46
|-18
|34
|12.
|Ахмат
|30
|8
|9
|13
|27:33
|-6
|33
|13.
|Томь
|30
|8
|7
|15
|23:39
|-16
|31
|14.
|Крылья Советов
|30
|6
|11
|13
|27:46
|-19
|29
|15.
|Волга НН
|30
|6
|3
|21
|22:65
|-43
|21
|16.
|Анжи
|30
|3
|11
|16
|25:42
|-17
|20