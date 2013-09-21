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Судьи
Главный судья:
Сергей Кузнецов (Краснозаводск)

Крылья Советов - Урал

21.09.2013, Суббота, 16:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "Наш футбол" 16:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 9 тур Крылья Советов - Урал
Товарищеские матчи 2013

3 июля, среда 20:00 Урал 1:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
27 тур
14 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Урал 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
24 тур
11 августа, среда 00:00 Урал 3:0 Крылья Советов
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
3 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Урал 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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