Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ЦСКА - Ростов

14.09.2013, Суббота, 13:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Трансляция: "Наш футбол" 13:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 8 тур ЦСКА - Ростов Молодежные команды: 2 - 0
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ростов 3:0 ЦСКА
1 тур
21 июля, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
7 мая, вторник 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 ЦСКА
9 тур
15 мая, воскресенье 20:30 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
3 октября, воскресенье 15:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
6 мая, четверг 16:30 Ростов 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:0 ЦСКА
6 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 15:30 ЦСКА 4:0 Ростов
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
...
  • Читайте нас: 