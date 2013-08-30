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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

ЦСКА - Амкар-Пермь

30.08.2013, Пятница, 20:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Наш футбол" 19:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 7 тур ЦСКА - Амкар-Пермь Молодежные команды: 4 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
2 тур
28 июля, суббота 16:30 Амкар-Пермь 3:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:2 ЦСКА
1 тур
13 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
1 тур
12 марта, пятница 19:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
3 тур
5 апреля, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
25 тур
19 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:1 Амкар-Пермь
11 тур
16 июля, среда 16:30 Амкар-Пермь 3:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2007/2008)
Финал
17 мая, суббота 15:00 ЦСКА 2:2
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
21 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
8 тур
6 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 0:1 ЦСКА
12 тур
19 июня, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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