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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Шотландия
Англия - Шотландия: обзор матча 14 августа 2013
Англия
14.08.2013, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Шотландия
29'
Т. Уолкотт
53'
Д. Уэлбек
70'
Р. Ламберт
11'
Д. Моррисон
49'
К. Миллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Шотландия
86'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Ф. Ягиелка
84'
82'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Моррисон
Замена
В. Заа
️️️️
Т. Уолкотт
75'
72'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
К. Миллер
ГОЛ! 3:2!
Р. Ламберт
Пас отдал
Л. Бэйнс
70'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
У. Руни
67'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Клеверли
67'
67'
Замена
Ч. Малгрю
️️️️
Д. Форрест
67'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Р. Снодграсс
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
63'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Джеррард
62'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
58'
58'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Желтая карточка
К. Уокер
56'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
С. Джеррард
53'
49'
ГОЛ! 1:2!
К. Миллер
Пас отдал
А. Хаттон
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Уилшир
46'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Т. Клеверли
29'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Том Клеверли
ЛВ
4
Стивен Джеррард
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ПЗ
8
Скотт Браун
ОП
7
Джеймс Моррисон
ОП
25
Джеймс Форрест
ПВ
7
Роберт Снодграсс
ПВ
9
Кенни Миллер
ЦФ
6
Шон Мэлони
ЦФ
Англия
0
Джон Радди
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
18
Джордан Роудс
ЦФ
0
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
3
Бэйнс
16
Ягиелка
15
Кэхилл
2
Уокер
4
Джеррард
18
Уилшир
19
Клеверли
14
Уолкотт
10
Руни
14
Уэлбек
4-2-2-2
0
МакГрегор
2
Хаттон
5
Хэнли
4
Мартин
3
Уиттакер
8
Браун
7
Моррисон
7
Снодграсс
25
Форрест
6
Мэлони
9
Миллер
16
Ягиелка
16
Джонс
16
Джонс
16
Ягиелка
18
Уилшир
8
Лэмпард
8
Лэмпард
18
Уилшир
19
Клеверли
4
Милнер
4
Милнер
19
Клеверли
4
Джеррард
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
4
Джеррард
14
Уолкотт
10
Заа
10
Заа
14
Уолкотт
10
Руни
20
Ламберт
20
Ламберт
10
Руни
25
Форрест
4
Малгрю
4
Малгрю
25
Форрест
7
Моррисон
18
Роудс
18
Роудс
7
Моррисон
7
Снодграсс
0
Конвэй
0
Конвэй
7
Снодграсс
6
Мэлони
10
Нейсмит
10
Нейсмит
6
Мэлони
9
Миллер
20
Гриффитс
20
Гриффитс
9
Миллер
Остались в запасе
Англия
Шотландия
0
Джон Радди
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
Остались в запасе
0
Джон Радди
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Англия - Шотландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
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