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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлист
Заря - Металлист: обзор матча 03 августа 2013
Заря
03.08.2013, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Металлист
13'
Н. Каменюка
18'
Н. Каменюка
36'
С. Бланко
69'
Д. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлист
Желтая карточка
И. Чайковский
90'
+2
Желтая карточка
Я. Боли
90'
84'
Желтая карточка
Д. Соуза
Замена
Я. Боли
️️️️
Н. Каменюка
81'
76'
Замена
О. Красноперов
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Замена
М. Белый
️️️️
А. Грицай
75'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
70'
69'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кристальдо
Пас отдал
С. Бланко
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
68'
Желтая карточка
В. Вернидуб
55'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
52'
49'
Желтая карточка
С. Бланко
46'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Марлос
36'
ГОЛ! 2:1!
С. Бланко
Пас отдал
Марлос
32'
Желтая карточка
Эдмар
31'
Замена
С. Бланко
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
А. Грицай
24'
ГОЛ! 2:0!
Н. Каменюка
Пас отдал
Д. Липартия
18'
ГОЛ! 1:0!
Н. Каменюка
13'
7'
Желтая карточка
М. Девич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Металлист
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Постранский
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
4
Чайковский
6
Каменюка
35
Грицай
10
Хомченовский
13
Липартия
99
Данило
4-1-3-1-1
81
Дишленкович
19
Ксенз
4
Моледо
6
Азеведо
18
Гуйе
7
Соуза
8
Эдмар
7
Соса
19
Торрес
10
Марлос
32
Девич
35
Грицай
29
Белый
29
Белый
35
Грицай
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
6
Каменюка
10
Боли
10
Боли
6
Каменюка
7
Соса
29
Бланко
29
Бланко
7
Соса
19
Торрес
32
Красноперов
32
Красноперов
19
Торрес
10
Марлос
9
Кристальдо
9
Кристальдо
10
Марлос
Остались в запасе
Заря
Металлист
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Кршеван Сантини
ВР
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
55
Александр Нойок
ОП
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Кршеван Сантини
ВР
2
Илья Галюза
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Металлист
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Авангард
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