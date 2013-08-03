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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Ворскла
Арсенал - Ворскла: обзор матча 03 августа 2013
Арсенал
03.08.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
66'
В. Аржанов
36'
Д. Дедечко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ворскла
Замена
Д. Адийя
️️️️
М. Шацких
87'
78'
Замена
Ч. Василаке
️️️️
Й. Маркоски
67'
Замена
А. Громов
️️️️
А. Янузи
ГОЛ! 1:1!
В. Аржанов
Пас отдал
Р. Сантос
66'
Замена
А. Кравец
️️️️
Ф. Кубик
63'
55'
Желтая карточка
Й. Маркоски
54'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
О. Мищенко
Замена
В. Лампи
️️️️
А. Романчук
46'
42'
Желтая карточка
Д. Дедечко
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дедечко
29'
Желтая карточка
А. Янузи
Желтая карточка
М. Шацких
15'
Вторая желтая
В. Шарпар
14'
Желтая карточка
В. Шарпар
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
18
Николай Вечурко
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
83
Чиприан Василаке
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
3-5-2
12
Боровик
84
Романчук
44
Сантос
7
Кубик
17
Аржанов
11
Шарпар
7
Герасимюк
16
Шацких
4
Хомин
11
Старгородский
90
Богданов
4-4-1-1
1
Непогодов
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
44
Пердута
69
Дедечко
82
Ребенок
99
Мищенко
10
Маркоски
9
Янузи
84
Романчук
11
Лампи
11
Лампи
84
Романчук
7
Кубик
11
Кравец
11
Кравец
7
Кубик
16
Шацких
40
Адийя
40
Адийя
16
Шацких
10
Маркоски
83
Василаке
83
Василаке
10
Маркоски
99
Мищенко
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
99
Мищенко
9
Янузи
28
Громов
28
Громов
9
Янузи
Остались в запасе
Арсенал
Ворскла
18
Николай Вечурко
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
18
Николай Вечурко
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Арсенал - Ворскла
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Билокур
(Курахово, Донецкая область)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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