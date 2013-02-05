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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - ЧФР Клуж
Рубин - ЧФР Клуж: обзор матча 05 февраля 2013
Рубин
05.02.2013, вторник, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
83'
И. Маркано (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - ЧФР Клуж
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Маркано
Замена
И. Портнягин
️️️️
Г. Карадениз
60'
Замена
В. Чала
️️️️
Я. М'Вила
60'
Замена
М. Платика
️️️️
Р. Шаронов
60'
Замена
В. Галиулин
️️️️
А. Касаев
15'
Начало матча
Статистика матча Рубин - ЧФР Клуж
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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