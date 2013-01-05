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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Замбия - Ангола
Замбия - Ангола: обзор матча 05 января 2013
Замбия
05.01.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Замбия - Ангола
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
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1 : 1
26.12.2025
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