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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Бразилия
Англия - Бразилия: обзор матча 06 февраля 2013
Англия
06.02.2013, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Бразилия
25'
У. Руни
57'
Ф. Лэмпард
48'
Фред
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Бразилия
77'
Замена
Ж. Миранда
️️️️
Д. Луис
Замена
А. Леннон
️️️️
Т. Уолкотт
75'
68'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Адриано
60'
Замена
Жеан
️️️️
Паулиньо
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лэмпард
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
Фред
Пас отдал
Л. Моура
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Т. Клеверли
46'
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Э. Коул
46'
46'
Замена
Фред
️️️️
Л. Фабиано
46'
Замена
Л. Моура
️️️️
Роналдиньо
46'
Замена
Арука
️️️️
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
25'
20'
Пенальти не реализован!
Роналдиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
19
Том Клеверли
ОП
18
Джек Уилшир
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
16
Адриано
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Роналдиньо
ЛП
10
Неймар
ЛВ
15
Паулиньо
ЦП
0
Рамирес
ЦП
11
Оскар
ПП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
0
Леон Осман
ПП
Бразилия
12
Диего Алвес
ВР
0
Арука
ЛЗ
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
0
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Жеан
ЦП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Халк
ПВ
9
Фред
ЦФ
4-1-3-2
1
Харт
3
Коул
15
Кэхилл
6
Смоллинг
2
Джонсон
19
Клеверли
18
Уилшир
4
Джеррард
14
Уолкотт
10
Руни
14
Уэлбек
4-4-1-1
0
Сезар
13
Алвес
0
Данте
4
Луис
16
Адриано
11
Оскар
15
Паулиньо
0
Рамирес
10
Роналдиньо
10
Неймар
9
Фабиано
3
Коул
3
Бэйнс
3
Бэйнс
3
Коул
19
Клеверли
8
Лэмпард
8
Лэмпард
19
Клеверли
14
Уолкотт
19
Леннон
19
Леннон
14
Уолкотт
15
Паулиньо
13
Жеан
13
Жеан
15
Паулиньо
0
Рамирес
0
Арука
0
Арука
0
Рамирес
16
Адриано
6
Луис
6
Луис
16
Адриано
4
Луис
3
Миранда
3
Миранда
4
Луис
10
Роналдиньо
11
Моура
11
Моура
10
Роналдиньо
9
Фабиано
9
Фред
9
Фред
9
Фабиано
Остались в запасе
Англия
Бразилия
13
Джек Батлэнд
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
0
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Диего Алвес
ВР
0
Леандро Кастан
ЦЗ
21
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
13
Джек Батлэнд
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
0
Леон Осман
ПП
Остались в запасе
12
Диего Алвес
ВР
0
Леандро Кастан
ЦЗ
21
Халк
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Англия - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (прямая) "Россия 2" 23:55 (повтор)
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