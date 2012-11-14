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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде - Гана
Кабо-Верде - Гана: обзор матча 14 ноября 2012
Кабо-Верде
14.11.2012, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кабо-Верде - Гана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
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