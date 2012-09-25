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Расписание матчей
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СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь
СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь: обзор матча 25 сентября 2012
СКА-Хабаровск
25.09.2012, вторник, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
16'
Р. Арзуманян
103'
Е. Луценко
82'
А. Рябокобыленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь
ГОЛ! 2:1!
Е. Луценко
103'
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Рябокобыленко
Замена
М. Соловей
️️️️
Р. Славнов
76'
63'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
М. Брезнаник
Замена
А. Мурнин
️️️️
Н. Саталкин
59'
58'
Замена
Н. Карелис
️️️️
С. Матяш
55'
Замена
П. Игнатович
️️️️
М. Блажич
52'
Желтая карточка
М. Брезнаник
Желтая карточка
Э. Зураев
49'
Замена
С. Дебле
️️️️
Д. Мицейка
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Арзуманян
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Александр Коломейцев
ПЗ
30
Брайан Идову
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Марко Блажич
ОП
32
Михал Брезнаник
ЦП
10
Станислав Матяш
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
20
Валерий Басиев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Амкар-Пермь
35
Андрей Данилов
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
92
Михаил Белов
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
80
Николас Карелис
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Агапов
16
Мицейка
5
Микуцкис
5
Арзуманян
2
Кренделев
7
Зураев
15
Зюзин
30
Трусевич
4
Славнов
87
Саталкин
48
Луценко
4-2-3-1
1
Герус
18
Коломейцев
33
Шарифи
25
Смирнов
13
Семенов
5
Рябокобыленко
32
Блажич
10
Матяш
32
Брезнаник
30
Идову
10
Пикущак
16
Мицейка
8
Дебле
8
Дебле
16
Мицейка
4
Славнов
3
Соловей
3
Соловей
4
Славнов
87
Саталкин
27
Мурнин
27
Мурнин
87
Саталкин
32
Блажич
29
Игнатович
29
Игнатович
32
Блажич
32
Брезнаник
7
Тюкалов
7
Тюкалов
32
Брезнаник
10
Матяш
80
Карелис
80
Карелис
10
Матяш
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Амкар-Пермь
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
1
Алексей Солосин
ВР
20
Валерий Басиев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
36
Александр Панцырев
ЦП
92
Михаил Белов
ОП
35
Андрей Данилов
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
1
Алексей Солосин
ВР
20
Валерий Басиев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
92
Михаил Белов
ОП
35
Андрей Данилов
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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