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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Партизан
Интер - Партизан: обзор матча 25 октября 2012
Интер
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
Партизан
88'
Р. Паласио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Партизан
89'
Желтая карточка
М. Щепович
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Д. Милито
88'
80'
Замена
С. Маркович
️️️️
Н. Томич
Замена
Д. Милито
️️️️
А. Кассано
76'
75'
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Илич
68'
Замена
М. Щепович
️️️️
А. Митрович
67'
Травма
А. Митрович
62'
Желтая карточка
И. Иванов
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
М. Ливайя
52'
Желтая карточка
Жонатан
48'
44'
Желтая карточка
Н. Томич
33'
Желтая карточка
Медо
Желтая карточка
Жуан
33'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Ф. Коутиньо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ПЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
16
Габи Мудингай
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Партизан
30
Никола Петрович
ВР
3
Владимир Волков
ЛАЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
24
Милош Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
99
Милан Смилянич
ОП
44
Медо
ОП
22
Саша Илич
ЦП
7
Неманья Томич
АП
8
Лазар Маркович
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Интер
27
Вид Белец
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Партизан
33
Радиша Илич
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
3-4-1-2
1
Ханданович
15
Жуан
91
Камбьяссо
26
Сильвестре
2
Перейра
16
Мудингай
13
Гуарин
2
Жонатан
11
Коутиньо
99
Кассано
10
Ливайя
2-4-1-2-1
30
Петрович
6
Иванов
24
Остойич
2
Милькович
99
Смилянич
44
Медо
3
Волков
22
Илич
7
Томич
8
Маркович
9
Митрович
10
Ливайя
4
Дзанетти
4
Дзанетти
10
Ливайя
11
Коутиньо
8
Паласио
8
Паласио
11
Коутиньо
99
Кассано
22
Милито
22
Милито
99
Кассано
22
Илич
18
Йойич
18
Йойич
22
Илич
7
Томич
10
Маркович
10
Маркович
7
Томич
9
Митрович
44
Щепович
44
Щепович
9
Митрович
Остались в запасе
Интер
Партизан
27
Вид Белец
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
33
Радиша Илич
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Остались в запасе
33
Радиша Илич
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Владимир Вермезович
Статистика матча Интер - Партизан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Помощники судьи:
Шабтай Нахмиас
Давид Элиас Битон (оба Израиль)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:50 (прямая)
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