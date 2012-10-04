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Расписание матчей
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ФКСБ - Копенгаген
ФКСБ - Копенгаген: обзор матча 04 октября 2012
ФКСБ
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
82'
С. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Копенгаген
86'
Замена
С. Сантин
️️️️
П. Бенгтссон
ГОЛ! 1:0!
С. Николич
82'
73'
Желтая карточка
Й. Виланд
73'
Замена
М. Вингаард
️️️️
Р. Гисласон
Замена
Р. Русеску
️️️️
Г. Матей
64'
Желтая карточка
А. Попа
51'
Замена
С. Николич
️️️️
А. Препелицэ
46'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
А. Роша Собриньо
46'
27'
Желтая карточка
Т. Делэни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
16
Габриэль Матей
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
90
Стефан Николич
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
6
Солви Оттесен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
3-2-4-1
16
Тэтэрушану
16
Матей
21
Кирикеш
24
Гардош
55
Бурчану
28
Препелицэ
20
Тэнасе
77
Попа
8
Пинтилий
22
Пырвулеску
99
Собриньо
4-1-3-2
1
Виланд
2
Якобсен
6
Сигурдссон
13
Стадсгаард
19
Бенгтссон
27
Делэни
19
Гисласон
6
Клаудемир
31
Кристенсен
14
Корнелиус
14
Йоргенсен
28
Препелицэ
90
Николич
90
Николич
28
Препелицэ
16
Матей
24
Русеску
24
Русеску
16
Матей
99
Собриньо
27
Кипчиу
27
Кипчиу
99
Собриньо
19
Гисласон
10
Вингаард
10
Вингаард
19
Гисласон
19
Бенгтссон
70
Сантин
70
Сантин
19
Бенгтссон
Остались в запасе
ФКСБ
Копенгаген
9
Михай Костя
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
41
Ким Кристенсен
ВР
6
Солви Оттесен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
9
Михай Костя
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
6
Солви Оттесен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча ФКСБ - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Генча
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